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Бывшему руководителю налоговой службы региона вынесли приговор

Происшествия, 13:27 14 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Бывшего руководителя регионального УФНС, обвиняемую в превышении должностных полномочий, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Руководитель УФНС признала вину и возместила ущерб в сумме более 1 млн рублей. Суд с учетом этого назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства и лишил ее права занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий сроком на два года.

Напомним, в июне 2015 года руководитель УФНС, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за второй квартал 2015 года, решила фиктивно выполнить план. От этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

По просьбе руководителя УФНС генеральный директор крупного предприятия перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. В июле 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за собранные суммы налога на добавленную стоимость получили денежные премии в общей сумме более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей получила руководитель.

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# налоговая служба , превышение полномочий

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