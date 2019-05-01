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Тюменец продавал в Интернете несуществующие строительные материалы

Происшествия, 15:27 14 мая 2019

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В тобольскую полицию поступил ряд заявлений от местных жителей, которые стали жертвой мошенника. Потерпевшие находили в Интернете информацию о продаже строительных материалов и связывались с продавцом. Последний в ходе беседы описывал характеристики товара, отвечал на все вопросы и просил внести аванс. После перечисления средств на указанный счет, злоумышленник переставал выходить на связь.

Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Тюмени. Он оказался причастен к совершению 12 преступлений в Тобольске и городах Югры. Общая сумма ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

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# мошенничество , строительные материалы

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