В Тюменской области высадят около ста тысяч деревьев

Около трех миллионов деревьев будет высажено в рамках Всероссийской акции партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" по озеленению городов с мая по октябрь. На майских праздниках в 36 субъектах РФ было высажено более миллиона деревьев. В акции приняли участие депутаты всех уровней от "Единой России".

Об этом сообщил координатор партийного проекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Более восьми тысяч депутатов от "Единой России" разного уровня приняли участие в высадках. Заявки подали 534 муниципалитета из 36 регионов, в которых уже по климатическим условиям можно было проводить высадки. Мы приурочили акцию ко Дню Победы и до конца майских праздников было высажено более миллиона деревьев. Всего в этом сезоне планируется высадить около трех миллионов деревьев с мая по октябрь", – заявил Бурматов.

Он также отметил, что самые массовые акции по озеленению прошли в Республиках Адыгея и Башкортостан, Тюменской, Калужской, Белгородской и Омской областях. "В первую очередь были высажены сосны, ели, дубы, ясени, березы, акации и разные кустарники, - добавил координатор партпроекта. - Летом к озеленению подключатся в северных территориях Сибири, на Дальнем Востоке. Высадки продолжатся до октября".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", всероссийскую акцию поддержали и в Тюменской области. Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Чистая страна", депутат областной думы Инна Лосева рассказала, что в преддверии праздника Великой Победы несколько муниципалитетов провели высадку деревьев в скверах и аллеях памяти, но самые масштабные работы еще впереди.

18 мая в рамках проведения Всероссийского дня посадки леса пройдет региональная акция по посадке лесных культур на территории лесного фонда области. Участников ждет концертная программа и полевая кухня.

"Более 1 тысячи 200 жителей области примут участие в посадке леса, которая пройдет в ближайшую субботу. Это депутаты разных уровней, представители исполнительной власти, участники школьных лесничеств, представители системы здравоохранения и образования, многодетные семьи и просто неравнодушные жители области, которые выразили желание поучаствовать в акции, – рассказала Инна Лосева. – Для посадки подготовлено 37 тысяч саженцев сосны, их высадят на территории Мичуринского участкового лесничества, а общая площадь посадок займет 8 гектаров".

Добавим, что всего с мая по октябрь на территории области будет высажено почти 99 тыс. деревьев.