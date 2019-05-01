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Жительница Омутинского лишилась ноутбука за пьяное вождение

Происшествия, 16:00 14 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У женщины, не оплатившей штраф за пьяное вождение, арестовали ноутбук в с. Омутинское, сообщает УФССП России по Тюменской области.

За женщиной числился долг 30 тыс. рублей по штрафу ГИБДД, оплачивать который та не спешила. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество, но так как автомобиль принадлежал ее отцу, арестовать пришлось персональный ноутбук. Вся рабочая деятельность у женщины совершалась через компьютер, поэтому в тот же день она выплатила штраф.

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# пьяная езда , судебные приставы

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