Мероприятия в Тюмени на 17-19 мая

| Фото: Центр современной драматургии во ВКонтакте | Фото: Центр современной драматургии во ВКонтакте

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет мероприятия на выходные. Тюменцы смогут принять участие в творческих встречах, посетить спектакли, концерты, "Ночь музеев-2019" и многое другое.

Best of SHNIT: Игровое кино

В ожидании нового сезона полюбившегося российским зрителям всемирного кинофестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival в Тюмени (и в 15 других городах России) пройдут показы лучших короткометражек из конкурса прошлого года. Увлекательные, динамичные, неожиданные и забавные короткометражки из Франции, Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и не только.

Программа в этом году обильна на комедии и весьма сюрреалистичные истории, происходящие с очень обычными людьми: странный домашний спектакль для одного зрителя, невероятно вкусная лапша из слез, убитый дракон на заднем дворе и другие.

Когда: с 16 по 19 мая в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, этаж 2)

Стоимость: 200-300 рублей

Выставка-продажа "Дача. Сад. Огород. Ландшафтный дизайн. Малоэтажное домостроение"

Одна из самых ожидаемых выставок в Тюмени и в Тюменской области.

Посетители могут выбрать проект будущего загородного дома, эффективные технологии, конструктивные решения и материалы для строительства и благоустройства, познакомиться с новейшими тенденциями в развитии ландшафтного дизайна, почерпнуть много полезного, приобрести необходимую технику, инвентарь, посадочные материалы для своего участка.

Когда: 16-18 мая с 10 до 19 часов, 19 мая - с 10 до 16 часов

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Участие бесплатно!

Фестиваль, посвященный памяти педагога-новатора Хромина

Это одно из самых ярких мероприятий года: участников и гостей ждет целый калейдоскоп спортивных событий, побед и достижений.

Торжественное открытие фестиваля начнется 17 мая в 16 часов, а закрытие и награждение победителей – 26 мая в 17 часов. Состязания будут проводиться по следующим видам спорта: эстетическая гимнастика, художественная гимнастика, греко-римская борьба, бокс, хоккей с шайбой, настольный теннис. Уже традиционно на фестивале встретятся самые сильные спортсмены не только Тюмени, но и городов России.

Программа соревнований:

- Эстетическая гимнастика, начало - 26 мая в 10 часов;

- Турнир Baby CAP, начало - 26 мая в 10 часов;

- Художественная гимнастика, начало - 24 мая в 10 часов;

- Греко-римская борьба, начало - 17 мая в 11 часов;

- Бокс, начало - 17-18 мая в 10 часов;

- Настольный теннис, начало - 18-19 мая в 10 часов;

- Хоккей с шайбой, начало - 18-19 мая в 10 часов.

Когда: с 17 по 26 мая

Где: ул. Садовая, 109/1 (кроме хоккея с шайбой, он пройдет в СК "Партиком", ул. Воронинские горки проезд, 101/2)

Вход свободный!

Спектакль-квартирник "СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад"

Что может быть бесшабашнее, чем "подпольный" квартирник 80-х? А если это квартирник поэта Олега Ягодина и всей группы "Курара"? "СашБаш" — это история о поэте, его яркой жизни, его женщинах, друзьях, поклонниках и врагах. Этот драйв качает любой зал. Получи свой огненный заряд.

Когда: 17 мая в 19 часов

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 1 тыс. рублей

Курара

Акустический концерт уральской инди-рок группы и ее фронтмена, актера "Коляда-театра", Олега Ягодина. Тебя ждёт сумасшедший драйв и атмосфера полной свободы.

Когда: 17 мая в 21 час 30 минут

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 700 рублей

Концерт симфонической музыки "Иван Грозный"

Прозвучит оратория Прокофьева "Иван Грозный" к одноименному кинофильму Эйзенштейна. Выступят тюменский филармонический оркестр и хоровая капелла тюменской филармонии.

Когда: 17 мая в 19 часов

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 300-600 рублей

Комедия "Он, Она, окно, покойник"

Роскошный отель и парочка страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка – бездыханное тело на подоконнике! Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать! А дальше… умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!

Когда: 17 мая в 19 часов

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200-800 рублей

Премьера спектакля "Всем, кого касается"

Драматическую пьесу Даны Сидерос режиссер ставит в жанре "инструкции по безопасности от человеческих возгораний". Что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, которые сталкиваются с равнодушием, агрессией и непониманием тех, кто находится рядом?

В престижную, элитную школу попадают двое парней – братья Костя и Миша. Костя – младший, немой от рождения, и Миша помогает ему в общении. У них особый язык прикосновений, который понятен только им. Именно этот язык становится источником проблем для ребят – другие ученики, да и кое-кто из учителей не приняли их, относятся к ребятам враждебно и с подозрением.

Когда: 17 мая в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200-500 рублей

Лекция "Роль зрелых поступков в достижении счастья"

Поступок есть основная "работа" личности, ее предназначение. Зрелый поступок – это такое особенное решение, направленное на поддержание всех ценностей, которые составляют суть ситуации, в которой встала задача на поступок. Успешное решение задачи на поступок помогает снять внутриличностный конфликт, внутреннее противоречие, что создает нагрузку и напряжение для человека. Внутриличностный конфликт не позволяет быть счастливым, находясь на "душевном разрыве" между, например, любовью и карьерой.

Спикером станет кандидат психологических наук, ст. преподаватель кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Вера Старцева. Сфера научных интересов: психология личности, психология счастья. Требуется регистрация по телефону 46-49-63.

Когда: 17 мая в 18 часов

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20)

Участие бесплатно!

Литературно-музыкальный вечер "Победный май"

На вечере прозвучат песни военных лет, песни и стихи тюменских поэтов о войне.

Когда: 17 мая в 15 часов

Где: тюменская областная научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход свободный!

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 17 мая (и каждую пятницу) с 14 до 22 часов

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Пластический спектакль "Ульт-Ягун"

Совместный спектакль мастерской "Capsula" и группы "DileMMa". Подробности здесь.

Когда: 17 мая в 19 часов

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 110 рублей

Pre-Party Finals "Игра Престолов"

Финал близко! Погрузись в атмосферу культового сериала "Игра престолов" на pre-party финальной серии. Знакомые персонажи, красочные декорации и невероятные тематические шоу.

Когда: 17 мая в 20 часов

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость - 300 рублей

Вечеринка TURBO DANCE 2000

Тату, Рианна, Руки Вверх, Пинк, Леди ГаГа и все звезды от В88ЭЙВ БОЙЗ качать танцпол всеми любимыми хитами эпохи нулевых!

Когда: 17 мая c 23 часов и до утра

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость - 150 рублей

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам - с 18 до 21 часа, по воскресеньям - с 15 до 18 часов

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

Международная акция "Ночь музеев-2019"

В музее "Дом Машаров" (ул. Ленина, 24):

"Ночь музеев для детей":

16-18 часов. Мастер-классы по лепке из глины, по росписи морской гальки. Стоимость - 150 рублей.

17-18 часов "Калейдоскоп историй". Спектакль театра теней "Ключ от сказки". Стоимость - 200 рублей.

18-20 часов "Твистинг". Мастер-класс по созданию фигур из воздушных шаров. Вход свободный.

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