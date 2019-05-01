Экспозиция "Эхо Памяти" развернется в областной научной библиотеке

| Фото: ТРОО "Областной поисковый центр" | Фото: ТРОО "Областной поисковый центр"

Передвижная музейная экспозиция "Эхо Памяти" откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (Орджоникидзе, 59) 17 мая в 15 часов, сообщает Областной поисковый центр.

| Фото: ТРОО "Областной поисковый центр" | Фото: ТРОО "Областной поисковый центр"

Поисковики представят музейные экспонаты, найденные в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 г.: личные вещи солдат, предметы быта, обмундирования, вооружения бойцов и командиров Красной армии. На экспозиции можно будет увидеть личные опознавательные знаки, медальоны, именные вещи солдат.

| Фото: ТРОО "Областной поисковый центр" | Фото: ТРОО "Областной поисковый центр"

На литературно-музыкальном вечере "Победный май", организованном в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, свое творчество представят тюменские поэты, писатели и музыканты. Участниками мероприятия станут школьники, студенты, все желающие жители и гости Тюмени.