ФК "Тюмень" продлил контракт с Гораном Алексичем

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

ФК"Тюмень" продлил контракт с 48-летним главным тренером команды Гораном Алексичем. Новый трудовой договор рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.

"Я редко работал где-то меньше двух лет, – отметил сербский специалист. – Только в Китае пробыл полгода ассистентом главного тренера. Остальные контракты были длительными. Нынешний сезон получился тяжелым для всего клуба и его болельщиков. Когда не выигрываешь, нет даже недели хорошего настроения. Сейчас мы хотим создать команду, которая будет конкурентноспособна в ФНЛ – одном из самых тяжелых турниров мира. Такую, чтобы не менять каждое трансферное окно множество футболистов".

Горан Алексич сообщил, что не подписал контракт, если бы не смотрел с оптимизмом на будущее тюменской команды. Если клуб покинет в этом сезоне ФНЛ, будет время создать новую команду. В таком случае тренерский штаб будет ориентироваться на молодежь, которая активно завоевывает себе место на футбольном поле. А помогать им будут опытные игроки. Если клуб останется в ФНЛ, будет легче пригласить футболистов под этот турнир. "При этом селекция должна быть аккуратной, чтобы не повторить ошибки предыдущих сезонов", - подчеркнул он.