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Французские туристы увидят Тюмень и Тобольск

Общество, 14:59 19 мая 2019

https://www.atorus.ru | Фото: https://www.atorus.ru

Тюмень и Тобольск включены в список 25 российских городов уникального туристического проекта "Путешествие века", сообщает Ассоциация туроператоров России.

Автобусный маршрут организован для группы туристов из Франции туроператором "Интурист" совместно с французскими компаниями "Salaun Holidays" и "Pouchkine Tours" протяженностью 16 тыс. 300 км проходит с 11 мая по 28 июня от французского Бреста до Владивостока.

Более 30 иностранных туристов проехали на автобусе через всю Европу, посетив Бельгию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию. 17 мая "Интурист" принял эстафету российской части маршрута. Общая протяженность ее пролегает через всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока и составляет 16 тыс. 300 км. За 43 дня от первой остановки в Санкт-Петербурге туристы посетят Пушкин, Новгород, Москву, Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Улан Батор и Дархан (Монголия), Читу, Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток.

Цель этого масштабного проекта, стартовавшего в 2013 году, – показать иностранным туристам все многообразие страны за одну поездку и дать возможность насладиться захватывающими пейзажами России. Многочисленные обзорные экскурсии и посещение самых известных достопримечательностей каждого из городов сделают тур познавательным и незабываемым, отмечают в "Интуристе".

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# путешествия , туризм

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