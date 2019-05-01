Тюменцы и администрация сообща устраняют проблемы

| Фото: Тюмень — наш дом | Фото: Тюмень — наш дом

Крышу одного из остановочных комплексов Тюмени оперативно привели в порядок. Сообщение о неисправности тюменец оставил в социальных сетях.

Создание комфортной городской среды невозможно без личного участия граждан, уверен глава города Руслан Кухарук. Помимо интерактивного портала "Тюмень-наш дом" можно оставить предложение либо замечания в пабликах в социальных сетях - мониторинг ведется ежедневно. Ответственные специалисты из каждого департамента и управления готовы дать своевременный ответ и решить проблему граждан.

"Мы понимаем, что кому-то удобнее в какой-то группе сообщить о сложившейся ситуации, высказать мнение о проблемах. Мы все анализируем и берем в работу. Часто в сетях бывают ситуации, которые не терпят отлагательства. По любым обращениям мы информируем жителей о том, как проблема решилась, кто отвечает", - рассказал Кухарук.

У каждой структуры в администрации Тюмени есть официальные аккаунты в социальных сетях, это позволяет более оперативно давать разъяснения горожанам. Нужно отметить, что тюменцы принимают активное участие в формировании общественных пространств - именно горожане решают, что им нужнее детские игровые зоны, спортивные площадки или места для спокойного семейного отдыха. К примеру, лесопарки "Затюменский", "Гилевская роща", скверы Александра Моисеенко, Ветеранов энергетики, Петра Потапова, Льва Ровнина и "Серебряные ключи" были обустроены с учетом пожелания граждан. В настоящее время идет активное обсуждение развития территории рядом с озером Алебашево и будущего благоустройства территории, прилегающей к Гилевской роще.