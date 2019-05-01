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В Тюменском районе владелец овчарки возместит вред девочке за укусы собаки

Происшествия, 18:49 20 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Около 60 тыс. рублей выплатит владелец овчарки, которая покусала соседскую девочку, сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел еще 25 ноября 2017 года. Семилетняя девочка с родителями была на даче в поселке Боровский Тюменского района. Когда несовершеннолетняя вышла на улицу, то ее за бедро укусила соседская овчарка, которая выбежала за ограду.

В январе 2018 года владельца собаки оштрафовали на 2 тыс. рублей. В феврале 2018 года по просьбе отца девочки прокуратура Тюменского района обратилась в Тюменский районный суд с иском о возмещении морального вреда.

Ответчик иск не признал.

Тюменский районный суд постановил взыскать с владельца собаки в пользу девочки 30 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, ответчику предстоит возместить бюро судебно-медицинской экспертизы расходы на оплату судебной экспертизы в 29 тыс. 596 рублей.

Владелец собаки обратился в Тюменский областной суд. 20 мая судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда на основании заключения представителя областной прокуратуры отклонила жалобу ответчика за необоснованностью.

Решение районного суда вступило в законную силу. Решение Тюменского районного суда от 4 марта осталось без изменения. Оно вступило в законную силу.

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# деньги , животные , прокуратура , собаки

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