В Тюменском районе владелец овчарки возместит вред девочке за укусы собаки
Около 60 тыс. рублей выплатит владелец овчарки, которая покусала соседскую девочку, сообщает прокуратура Тюменской области.
Инцидент произошел еще 25 ноября 2017 года. Семилетняя девочка с родителями была на даче в поселке Боровский Тюменского района. Когда несовершеннолетняя вышла на улицу, то ее за бедро укусила соседская овчарка, которая выбежала за ограду.
В январе 2018 года владельца собаки оштрафовали на 2 тыс. рублей. В феврале 2018 года по просьбе отца девочки прокуратура Тюменского района обратилась в Тюменский районный суд с иском о возмещении морального вреда.
Ответчик иск не признал.
Тюменский районный суд постановил взыскать с владельца собаки в пользу девочки 30 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, ответчику предстоит возместить бюро судебно-медицинской экспертизы расходы на оплату судебной экспертизы в 29 тыс. 596 рублей.
Владелец собаки обратился в Тюменский областной суд. 20 мая судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда на основании заключения представителя областной прокуратуры отклонила жалобу ответчика за необоснованностью.
Решение районного суда вступило в законную силу. Решение Тюменского районного суда от 4 марта осталось без изменения. Оно вступило в законную силу.