Термальный парк планируют построить в сорока километрах от Тюмени

| Фото: vbor.ru | Фото: vbor.ru

30 открытых и закрытых бассейнов с минеральной водой, ванны с лечебной грязью и гостиница для отдыхающих – такой проект термального парка разрабатывают в Кировском поселке Исетского района Тюменской области.

Проект на стадии разработки, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор, гидрогеолог Алексей Малахов. Всю жизнь тюменец занимается разработкой и строительством горячих источников – минеральными водами, термальными парками, лечебными практиками.

"Это будет не просто горячий источник. Аналога такого термального парка нет в России. В них будут проводить не только досуг, но и медицинские процедуры. Парк будет совмещать оздоровление, проведение досуга, реабилитацию. Методику мы разрабатываем совместно с профессором Юрием Ивановичем Андрияшеком", – сказал он.

По его словам, гидротермальная скважина в Кировском поселке пробурена на такую глубину, что минеральной воде можно дать 156 млн лет. Есть мнение, что в доисторический период в этой местности было море, а бьющий горячий источник в Кировском поселке вырывается из Западно-Сибирского подземного океана.

Рядом с Кировским есть озеро с лечебными грязями. Их планируют использовать – будет отдельный подогреваемый грязевой бассейн.

"Грязи более поверхностны, чем минеральная вода, им десятки тысяч лет. В ней много микроэлементов тех времен, поэтому очень хороший состав грязей. С минералкой они очень хорошо дружат. Мы планируем поставить грязевой бассейн, подогреваемый минеральной водой", – поделился Алексей Малахов.

По задумке авторов, общая площадь термального парка составит 3 га. Рядом будет находиться база для отдыхающих и гостиничная зона – еще 7 га. Также планируют восстановить местный спортивный комплекс.

Первый этап строительства потребует около 100 млн рублей, он займет меньше года. После его окончания источник уже начнет приносить доход. Параллельно будет идти строительство второго и третьего этапов. Дальнейшее развитие парка пойдет за счет его дохода. По предварительным расчетам комплекс окупится за четыре года.

"Мы хотим привлечь к сотрудничеству специалистов областного кардиоцентра и наших нейропрактиков, чтобы от них тоже пошел поток пациентов на реабилитацию. Ведь многие ездят за границу, а тем временем можно гораздо дешевле пройти реабилитацию у нас. Нам хотелось бы, чтобы стоимость единичного посещения была около 500 рублей, чтобы термальный парк был доступен каждому", – сказал Алексей Малахов.

Ирина Ромашкина