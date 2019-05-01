Отдых в Турции для россиян может подорожать, считают эксперты

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

Цены на отдых в Турции для российских туристов в новом сезоне могут незначительно повыситься, сообщает РИА Новости.

По словам главы федерации отельеров страны Османа Айыка, в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.

"В нынешнем сезоне цены по сравнению с прошлым годом могут незначительно увеличиться, но при этом они остаются совершенно разумными. Никаких резких колебаний не произойдет. Туристам выгодно делать раннее бронирование, потому что при этом предоставляются большие скидки. После того, как обеспечен определенный уровень продаж, скидки начинают сходить на нет, и оставшиеся вынуждены тратить больше денег", - рассказал собеседник агентства.

Многие россияне, желающие посетить Турцию, уже забронировали отели.

Турсектор страны ожидает небольшой рост числа российских туристов. "Такого бурного роста, как в прошлом году, не ожидается. То есть мы рассчитываем, что россиян приедет от шести до семи миллионов", - добавил Осман Айык.

В 2018 году Турцию посетили 39,47 млн иностранных туристов, из них около 6 млн - россияне.