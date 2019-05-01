Более тридцати километров дорог отремонтируют в Тюмени в 2019 году

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Более 30 км дорог, общей площадью 650 тыс. кв. метров отремонтируют в Тюмени по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году, сообщает администрация города.

Предусмотрен ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия; пешеходные пешеходы приводятся в соответствие с требованиями по обеспечению доступности для маломобильных групп населения; объекты транспортной инфраструктуры обеспечиваются необходимыми средствами организации дорожного движения (знаки и разметка).

"Сейчас по объектам программы администрация города заключает муниципальные контракты, – сообщил председатель комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Захаров. – Самыми крупными из двадцати станут: улица Широтная (на всем протяжении), Профсоюзная (от Республики до 50 лет Октября), Харьковская (от Мельникайте до Пермякова), улица Пермякова".

Полного перекрытия движения транспортных средств на этих улицах не будет. Возможно лишь ограничение движения, снижение скорости, сужение проезжей части.