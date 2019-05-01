Финал плей-офф ЧР по мини-футболу пройдет в Тюмени

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Финал плей-офф Чемпионата России по мини-футболу между МФК "Тюмень" и МФК КПРФ (Москва) состоится в спортивном комплексе "Центральный" 31 мая. Начало встречи в 19 часов, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Продажа билетов стартует 23 мая в кассе СК. Цена осталась прежней – 100 или 250 рублей, в зависимости от сектора.

Отметим, что действие абонементов на матчи стадии плей-офф не распространяется. Однако, за владельцами абонементов закрепляется приоритетное право приобретения билетов на привычные места. Бронь по абонементам снимается в день матча и билеты на эти места поступают в продажу.