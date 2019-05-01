  • 24 мая 201924.05.2019пятница
  • USD64,4913
    EUR71,8369
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер западный

Финал плей-офф ЧР по мини-футболу пройдет в Тюмени

Спорт, 08:55 24 мая 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Финал плей-офф Чемпионата России по мини-футболу между МФК "Тюмень" и МФК КПРФ (Москва) состоится в спортивном комплексе "Центральный" 31 мая. Начало встречи в 19 часов, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Продажа билетов стартует 23 мая в кассе СК. Цена осталась прежней – 100 или 250 рублей, в зависимости от сектора.

Отметим, что действие абонементов на матчи стадии плей-офф не распространяется. Однако, за владельцами абонементов закрепляется приоритетное право приобретения билетов на привычные места. Бронь по абонементам снимается в день матча и билеты на эти места поступают в продажу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , МФК Тюмень , плей-офф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:17 24.05.2019Тюменцев приглашают на тренировку на террасе Дома Печати
08:55 24.05.2019Финал плей-офф ЧР по мини-футболу пройдет в Тюмени
08:42 24.05.2019Российские хоккеисты выиграли команду США на ЧМ
08:29 24.05.2019Четыреста шахматистов соберутся на турнире в ТВВИКУ