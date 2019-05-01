Всероссийский конкурс стажировок выявит регионы, где пройдет обучение добровольцев

| Фото: Ассоциация волонтерских центров во ВКонтакте | Фото: Ассоциация волонтерских центров во ВКонтакте

Всероссийский конкурс стажировок, направленных на совершенствование организации поддержки добровольчества, благотворительности и НКО, запустила Ассоциация волонтерских центров.

Конкурс проводится среди регионов, которые во втором полугодии 2019 года примут у себя делегации из различных субъектов РФ для обучения их самым интересным и эффективным подходам поддержки волонтерства, гражданских и социальных проектов. В региональные команды войдут лидеры НКО и ресурсных центров, представители профильных органов власти. Всего будет выявлено десять регионов-победителей, которые обучат делегации из 75 регионов.

Главными задачами конкурса являются определение субъектов, где пройдут стажировки, а также разработка образовательных программ и мероприятий, направленных на обучение стажеров. Они смогут получить опыт работы в региональных центрах добровольчества, посетить образовательные форумы и пообщаться с экспертами в сфере гражданской активности.

Заявочный этап конкурса продлится до 6 июня 2019 года. Принять участие могут органы исполнительной власти субъектов РФ. Подать заявку на участие в конкурсе можно, направив пакет документов на электронную почту. По итогам отборочного этапа будет сформирован состав субъектов РФ — победителей конкурса, которые с 1 августа по 1 декабря 2019 года проведут стажировки на территории своего региона. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте добровольцыроссии.рф.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация волонтерских центров и Роспатриотцентр. Подробности, положение о конкурсе и порядок подачи заявки - на сайте ассоциации.