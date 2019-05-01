Праздник молодых защитников природы пройдет в Тюмени

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Праздник эколят - молодых защитников природы пройдет в ДИ "Пионер" в Тюмени 3 июня и начнется в 14 часов, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

В мероприятии примут участие 200-300 учеников 5-8 классов, увлеченных экологией, занимающихся в экологических кружках, профильных классах, школьных лесничествах.

На празднике выступят детские творческие коллективы, организаторы проведут конкурсы, будут организованы выставки.

Природоохранные социально-образовательные проекты "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники природы" реализуются в течение четырех лет. В них участвуют школьники и воспитанники дошкольных учреждений Тюменской области.

Минприроды России поддерживает мероприятия, которые организуют и проводят региональные штабы. В зависимости от географических особенностей и проблем окружающей среды субъекта в регионах выстраивают индивидуальные программы для детей.

Сейчас проект превращается в единую программу. Совместно с верхней палатой парламента ее теперь курирует и правительство страны. С каждым годом "Эколята" укрепляют свои позиции в России.