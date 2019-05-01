Первые ЕГЭ тюменские выпускники напишут 27 мая

| Фото: ЕГЭ во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ во ВКонтакте

ЕГЭ по географии и литературе напишут выпускники Тюменской области 27 мая. В этот раз количество учащихся, которые выбрали для экзамена географию, увеличилось на 29 человек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента образования и науки Евгения Самохвалова.

"Всего 329 выпускников региона выбрали ЕГЭ по географии, тогда как в прошлом году их было 300, - отметила она. - Литературу будут сдавать 700 выпускников, столько же было и в прошлом году".

Интерес к географии у тюменских выпускников вполне обоснован, считают в департаменте образования. Несколько лет подряд в регионе выпускники пишут географию на высший балл.

Так, в 2017 году выпускник тюменской школы № 92 Иван Миляев получил на ЕГЭ по географии 100 баллов. Рособрнадзор поощрил юношу встречей с известным путешественником Федором Конюховым. Отметив стремление Ивана к изучению географии, путешественник пригласил его в "Крымскую кругосветку". Сейчас Иван Миляев учится в ТюмГУ на направлении "География". Он перерезал красную ленту на открытии нового географического корпуса университета.

По литературе тоже есть стобалльники почти каждый год. "Примечательно, что в досрочный период ЕГЭ-2019, который проходил с 20 марта по 10 апреля, в Тюменской области уже появились первые стобалльники по литературе среди выпускников прошлых лет - сразу две тюменки получили максимальный балл", - рассказала Евгения Самохвалова.

Добавим, всего в 2019 году в итоговой аттестации примут участие около 10 тыс. одиннадцатиклассников Тюменской области.

Анжела Лебедева