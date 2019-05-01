Бердюжские пожарные потушили условный пожар в доме-интернате

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Бердюжском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, сигнал тревоги прозвучал в доме-интернате с. Истошино в двенадцать часов дня. Вахтер сообщил о возгорании в одной из комнат на первом этаже. Пожилых людей эвакуировали в рядом расположенное здание приемного покоя. Спустя еще несколько минут прибыли первые расчеты 151-й пожарно-спасательной части.

Как рассказала директор дома-интерната Наталья Терешина, учебные эвакуации в учреждении проходят регулярно.

"На первом этаже у нас проживают пациенты маломобильной группы, инвалиды-колясочники, которые без посторонней помощи не смогут эвакуироваться из здания. Поэтому, безопасности в учреждении уделяется большое внимание. Сотрудники пожарной охраны– частые гости", – отметила Наталья Терешина.

Благодаря проведенному учению были отработаны практические действия по ликвидации условного пожара с минимизацией последствий. Задействованные службы жизнеобеспечения сработали грамотно и четко.