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Финляндия откроет визовые центры в Тюмени и Сургуте

Общество, 14:03 25 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Визовые центры в 16 городах России открывает Финляндия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на советника посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

С 30 мая визовые центры начнут работать во Владимире, Туле, Иваново, Калуге. С 6 июня - в Волгограде, Белгороде, Саранске, Рязани, Томске, Курске. С 13 июня - в Тюмени, Сургуте, Сочи, Липецке, Ижевске, Ульяновске.

Пункты подачи заявлений и выдачи паспортов расположены в Объединенном визовом центре оператора VFS Global. Документы принимаются как от индивидуальных заявителей, так и от аккредитованных туристических агентств. Заявления, поданные в визовых центрах указанных городов, рассматриваются посольством Финляндии в Москве.

Танели Добровольски отметила, что открытие новых визовых центров обусловлено ростом интереса россиян к поездкам в Финляндию.

Ранее оформить шенгенскую визу для посещения Финляндии можно было в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Омске, Ростове на Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Красноярске, Уфе, Мурманске, Петрозаводске, Иркутске и Калининграде.

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# визовый центр , Финляндия

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