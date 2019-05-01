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Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду

Общество, 15:08 25 мая 2019

АО «Судостроительный завод «Лотос» | Фото: АО «Судостроительный завод «Лотос»

Первый круизный лайнер отечественного производства "Петр Великий" спустили на Волгу на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода "Лотос".

Заказчиком судна, которое будет работать под маркой круизной компании "Мостурфлот", выступило Московское речное пароходство. Достраивать лайнер продолжат на воде. Затем будут проводиться швартовные и ходовые испытания.

Судно имеет габаритную длину 141 метр, ширину - 16,82 метров, высота борта - 5,5 метров. Рассчитано на 310 пассажиров и 90 членов экипажа и обслуживающего персонала. Его автономность по топливу - 15 суток, по прочим видам запасов - десять суток.

Все 155 кают оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, шкафами, сейфом, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, феном, электрическими розетками на 220В и 110В, беспроводным Интернетом, судовой радиотрансляцией, внутренней и внешней телефонной связью.

АО «Судостроительный завод «Лотос» | Фото: АО «Судостроительный завод «Лотос»

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# импортозамещение , судостроение

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