Рыбаки Тазовского района выловили более двухсот тонн рыбы

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Более 200 тонн рыбы выловили тазовские рыбаки с начала 2019 года, сообщает ИА "Север-пресс".

Общий план по рыбодобыче в муниципалитете составляет 2 тыс. 400 тонн, летняя путина начнется в конце июня.

Основным рыбодобывающим предприятием района считается "Тазагрорыбпром". По итогам 2018 года оно второй год подряд становится лидером по уловам на Ямале. С января по март рыбаки предприятия выловили около 165 тонн рыбы на рыболовецких угодьях Халмер-Яха, Белые Яры и около с. Находка.

Около 200 рыбаков предприятия готовятся к летней путине. В конце июня работники отправятся на летние промыслы — фактории Харбей, Яунтарка, Надо-Мара, Нямгудочи и Новенький. Перед ними стоит задача выловить 600 тонн. Сейчас предприятие занимается подготовкой к работе речного флота — ведут сварку корпусов, опрессовку механизмов двигателя и покраску судов. В летнюю навигацию на воду спустят восемь теплоходов, 17 плашкоутов и три плавбазы с холодильным оборудованием.

Всего в Тазовском районе выловом рыбы занимаются пять предприятий, шесть общин и рыболовы-частники. Среди улова преобладают традиционные для северных широт виды: щука, ряпушка, пыжьян и щекур.