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Яндекс и PURINA запустили в Тюмени проект по поиску домашних животных

Общество, 19:27 30 мая 2019

Яндекс | Фото: Яндекс

Компании Яндекс и PURINA помогут тюменцам найти пропавшую кошку или собаку. Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца владельцу, сообщают организаторы проекта.

За последний год люди задали Яндексу больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках. Теперь человек, который потерял или нашел животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное. После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса и Рекламной сети тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

В пилотном режиме спецпроект Яндекса и PURINA был запущен в Екатеринбурге в апреле и уже показал свою эффективность. По статистике, каждый шестой потерянный питомец, о котором рассказали на сайте проекта, вернулся к своим хозяевам. На сегодняшний день проект также доступен для жителей Челябинской области и Пермского края. Скоро он появится и в других крупных городах страны.

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# домашние животные , поиск , Яндекс

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