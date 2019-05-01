Тюменские студенты написали диктант на узбекском языке

| Фото: Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ | Фото: Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ

Диктант на узбекском языке впервые написали 20 тюменских студентов 28 мая.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра Светлана Драчева, кроме студентов их вуза в нем участвовали также студенты Тюменского индустриального университета.

"В написании диктанта участвовали 20 человек. По их мнению, диктант не был очень сложным, но результаты будут известны не ранее чем через десять дней. Проверить свои знания узбекского языка пожелали и математики, и гуманитарии, и географы, в основном студенты второго – четвертого курсов", - рассказала Светлана Драчева.

Автором эссе "Наш язык – наша особенность" стал современный узбекский писатель и переводчик Улугбек Хамдам. Текст для диктанта – это размышления автора о языках, их роли в жизни человека, об уважении к чужим культурам и своим национальным корням. Диктором и помощником организаторов стала студентка третьего курса института наук о Земле Мафтуна Исраилова.

Добавим, кампания грамотности Diktant.uz в Узбекистане аналог всероссийской добровольческой акции "Тотальный диктант" и проводится в стране уже третий раз Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы им. Алишера Навои. В рамках соглашения о сотрудничестве между Ташкентским вузом и ТюмГУ, диктант впервые прошел в Тюмени в Центре адаптационных практик и тестирования.

Ирина Кургузова