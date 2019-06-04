Тюменца осудят за попытку сбыта наркотиков
33-летнего тюменца, который попался на раскладке наркотиков по тайникам, осудят в областной столице, сообщает региональная прокуратура.
Как следует из материалов уголовного дела, утром 11 марта полицейские обратили внимание на мужчину, который что-то искал в снегу. Стражи порядка предположили, что он ищет закладки с наркотиками или делает их. Пытаясь скрыться, гражданин побежал, сбросив несколько свертков. Его задержали.
Правоохранители выяснили, что тюменец забрал из тайника свертки с гашишем массой более 22 гр и разложил несколько штук по тайникам, пока его не задержали.
Кроме того, во время раскладок гашиша мужчина нашел сверток с веществом массой 0,7 гр и забрал его себе, чтобы употребить.
По решению суда злоумышленника заключили под стражу.
Материалы уголовного дела направили в Ленинский районный суд Тюмени.