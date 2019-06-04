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Тюменца осудят за попытку сбыта наркотиков

Происшествия, 11:20 04 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

33-летнего тюменца, который попался на раскладке наркотиков по тайникам, осудят в областной столице, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 11 марта полицейские обратили внимание на мужчину, который что-то искал в снегу. Стражи порядка предположили, что он ищет закладки с наркотиками или делает их. Пытаясь скрыться, гражданин побежал, сбросив несколько свертков. Его задержали.

Правоохранители выяснили, что тюменец забрал из тайника свертки с гашишем массой более 22 гр и разложил несколько штук по тайникам, пока его не задержали.

Кроме того, во время раскладок гашиша мужчина нашел сверток с веществом массой 0,7 гр и забрал его себе, чтобы употребить.

По решению суда злоумышленника заключили под стражу.

Материалы уголовного дела направили в Ленинский районный суд Тюмени.

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# наркотики , уголовное дело

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