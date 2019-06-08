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Юнармейцы из Тюменской области восстановят костюмы выдающихся полководцев разных лет

Общество, 20:18 08 июня 2019

mil.ru

Юнармейцы из Тюменской области при участии руководителя местного отделения Юнармии, Елены Петелиной, восстановят 10 костюмов выдающихся полководцев разных лет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Будут реконструированы костюмы Вещего Олега, Семена Буденного, Петра Врангеля, Георгия Жукова, Дениса Давыдова, Василия Чапаева, Ивана Черняховского, Александра Колчака, Петра 1 и Александра Суворова.

В рамках проекта ребята попробуют себя в роли художников-модельеров: сами разработают проект костюмов, которые сами сошьют. В этом новом для юнармейцев деле на выручку им придут объединения Молодежного центра. Проект направлен на изучение полководцев – воинов разных лет при помощи изготовления исторического костюма, его реконструкции. Ребята сами станут историками, художниками, модельерами, моделями. Это сложносоставной процесс, благодаря которому они получат исторические знания.

"Наша задача подойти к патриотическому воспитанию через изучение истории и военно-исторического наследия Отечества. Во все исторические эпохи наша страна славилась своими выдающимися полководцами. Их личные подвиги, преданность Отечеству и полководческие дарования позволили одержать выдающиеся победы над лучшими армиями своего времени и сохранить для потомков самое главное — Родину. Пусть славные деяния наших великих предков и сегодня служат для нас нравственным ориентиром", - поделилась задумкой руководитель местного отделения Юнармии Елена Петелина.

Результаты работы над костюмами представят 15 ноября на историческом балу, куда, по задумке, со всего города съедутся "дамы в кринолинах" и "кавалеры во фраках".

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# Юнармия

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