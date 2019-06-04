Ишимские школьники смогут отдохнуть и поработать летом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 627 ишимских детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования. 3 тыс. 900 примут семь досуговых и 11 спортивных площадках по месту жительства.

По информации заместителя главы Ишима по социальным вопросам Бориса Долженко, на территории военной части развернется оборонно-спортивный палаточный лагерь "Ратники" для курсантов групп подготовки к военной службе и юнармейцев Ишима и юга Тюменской области, в котором отдохнут 240 человек.

Для детей льготной категории будет организовано бесплатное питание в течение всех смен.

669 школьников смогут поработать. Это подростки от 14 до 18 лет. Ребята будут выполнять работы по благоустройству территории, оказывать помощь пожилым людям, организовывать досуг несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках по месту жительства. Трудовые отряды, работающие при ТОСах, будут благоустраивать прилегающие территории, оказывать помощь ветеранам войны, труда и одиноким пенсионерам. Отряд главы города занимается уборкой городских скверов, Соборной и Привокзальной площадей. Отряды образовательных учреждений занимаются благоустройством прилегающих территорий.

Как рассказала директор центра занятости Оксана Астафьева, почти в два раза увеличилась материальная поддержка от центра занятости и составит 1 тыс. 725 рублей. Она добавила, что также будут организованы рабочие места и для тех подростков до 18 лет, которые не являются учащимися, но хотели бы поработать летом. 234 рабочих места будет организовано на предприятиях и организациях внебюджетного сектора.

Активное участие в организации летнего отдыха и трудозанятости примет ишимский молодежный "Центр развития".

"15 ребят из отряда "Профи" при нашем центре прошли обучение по программе подготовки вожатых. 1 июня они прошли боевое крещение на Дне защиты детей, показав себя отличными массовиками-затейниками, и в течение лета будут работать на досуговых площадках", - подчеркнул директор центра Сергей Рябов.

Инна Кондрашкина