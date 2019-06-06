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В Тюменской области нет перебоев с получением инсулина

Общество, 13:37 06 июня 2019

фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

В Тюменской области нет перебоев у пациентов с сахарным диабетом по получению инсулина в аптечной сети, заявила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Ранее в федеральных изданиях опубликовали информацию о закупках инсулина в стране, ссылаясь на аналитическое исследование. Цифры для Тюменской области не актуальны и не учитывают временные рамки заключения контрактов.

"Все торги проходят своевременно, согласно действующему законодательству. Заключенные контракты в 2018 году полностью покрывают потребность первого полугодия 2019 года, - сказала Куликова. - В настоящее время заканчивается процедура заключения контракта на закрытие потребности в инсулине до конца 2019 года".

Она отметила, что инсулин в аптеках есть и был. В регионе реализуются программы льготного лекарственного обеспечения граждан за счет средств федерального и областного бюджетов, ежегодно отмечается рост их финансирования. Отпуск лекарств по рецептам врача бесплатно осуществляют 90 аптек и аптечных пунктов.

По данным регионального регистра сахарного диабета, на 1 января 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 52 тыс. 880 больных.

Вопросы своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области.

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# аптеки , Инна Куликова , инсулин

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