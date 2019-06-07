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Тюменским выпускникам предлагают сделать селфи перед ЕГЭ

Общество, 19:16 07 июня 2019

Рособрнадзор | Фото: Рособрнадзор

Сделать селфи перед сдачей Единого госэкзамена предлагают выпускникам тюменских школ. Общероссийский флешмоб для старшеклассников уже стартовал и объединил тысячи ребят со всей страны, сообщает Рособрнадзор.

Главная задача массовой акции – зарядиться отличным настроением перед сдачей экзамена. Для этого необходимо утром в день сдачи ЕГЭ сделать селфи перед пунктом проведения экзамена и опубликовать фото с хэштегом #СЕЛФИ929 в соцсетях.

В Тюменской области в 2019 году ЕГЭ сдают более 10 тыс. школьников. Для проведения единого госэкзамена в регионе организовано 46 пунктов проведения ЕГЭ, 14 из них - в Тюмени.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. 10 июня выпускники сдадут экзамен по выбору – обществознание.

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# выпускники , ЕГЭ , селфи , флешмоб , экзамен

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