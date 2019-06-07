Югорская группировка занималась перекачкой нефтепродуктов

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Группа лиц при попытке перекачки нефтепродуктов была задержана правоохранителями в Нижневартовском районе, сообщает УМВД России - по ХМАО-Югре.

Установлено, что накануне несколько лиц по предварительному сговору попыталась совершить хищение технологической жидкости с конденсатосборников, расположенных на участках нескольких месторождений Нижневартовского района.

Злоумышленники осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий нефтяной компании, причинив своими действиями материальный ущерб в размере не менее 250 тыс. рублей.

Для осуществления незаконной деятельности мужчины использовали автомобили марки "КамАЗ" (автоцистерны) и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. В ч. 3 ст.158 УК РФ.

В отношении двоих граждан, мужчин 1968 и 1976 годов рождения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий фигурант дела задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Кроме того, правоохранителями устанавливается круг лиц, причастных к данному преступлению.