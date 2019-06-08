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Тюменские предприятия примут участие в Российско-китайском ЭКСПО в КНР

Экономика, 13:34 08 июня 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Представители экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области примут участие в шестом Российско-китайском ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в Китае. Деловая миссия пройдет с 15 по 19 июня, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

В 2019 году ЭКСПО пройдет под девизом "Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее". Общая площадь выставки составит 86 тыс. квадратных метров. В рамках ЭКСПО создадут павильон китайско-российского сотрудничества. Гости смогут посетить павильоны тяжелого машиностроения и электромеханических изделий, культуры, электронной торговли и авиакосмической сферы, демонстрирующие достижения сотрудничества Китая и России.

На ЭКСПО ожидается специальная программа, состоящая из 33 форумов, панелей и круглых столов, которые организованы в рамках 70-летия основания дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится 29 лет подряд. Она получила широкую известность в Китае и за рубежом, является ведущей ярмаркой в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

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# выставка , Китай , ЭКСПО , ярмарка

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