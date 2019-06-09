Региональный центр спортивной подготовки появится в Когалыме

| Фото: admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Соглашение о создании социально-спортивной инфраструктуры на территории ХМАО подписали губернатор Югры Наталья Комарова, министр спорта России Павел Колобков и президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов на площадке Петербургского международного экономического форума.

Реализация документа позволит возвести к 2021 году на территории Когалыма региональный центр спортивной подготовки, сообщает правительство округа.

Окружное правительство подготовит земельный участок для строительства объекта, финансирование за счет консолидированного бюджета и дальнейшее его принятие в собственность.

Наталья Комарова подчеркнула, что в новом центре будет вестись подготовка спортсменов по самым различным направлениям и дисциплинам. "Это будет многофункциональный центр, который под одной крышей объединит все процессы спортивной подготовки, – прокомментировала глава региона. – Одновременно мы занимаемся цифровизацией этой отрасли. Так, правительство автономного округа приняло решение о создании цифровой платформы для этого проекта. В то же время мы будем принимать такие решения, которые обеспечат новые подходы к подготовке спортсменов".

Губернатор добавила, что реализуемый проект имеет большое значение еще и потому, что услугами учреждения смогут пользоваться югорчане всех возрастных категорий, а сам центр станет местом подготовки спортсменов в национальные команды.