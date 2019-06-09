Коммерческий пуск ракеты "Протон-М" планируется в конце лета
| Фото: РИА Новости / Олег Урусов
Очередной коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с европейским и американским спутниками планируется в конце лета, сообщает РИА Новости.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.
Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, осуществила 96 коммерческих пусков "Протонов".