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Северянин пытался улететь из Тюмени с "синтетикой" в кармане

Происшествия, 16:00 11 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Тюмени суд признал виновным в хранении наркотиков в крупном размере жителя Салехарда. Нетрезвого мужчину с "синтетикой" в пачке сигарет задержали в аэропорту Рощино, сообщает пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте.

20 февраля 2019 года сотрудники полиции в аэропорту "Рощино" заметили мужчину, по внешним признакам находившегося в состоянии опьянения. Для составления протокола гражданина доставили в дежурную часть.

При досмотре у него обнаружили два свертка с веществом зеленого цвета, спрятанные в пачке из-под сигарет. Вещество было изъято и направлено на экспертизу, показавшую, что это наркотическое средство весом более 3 граммов.

Мужчина прилетал в Тюмень из Салехарда к родственникам в гости. Наркотик он приобрел пред отлетом домой через тайник-закладку. В ходе расследования вина жителя Салехарда была полностью доказана. Суд назначил ему наказание - лишение свободы сроком на три года условно.

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# аэропорт Рощино , наркотики , суд , уголовное дело

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