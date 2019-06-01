Северянин пытался улететь из Тюмени с "синтетикой" в кармане

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Тюмени суд признал виновным в хранении наркотиков в крупном размере жителя Салехарда. Нетрезвого мужчину с "синтетикой" в пачке сигарет задержали в аэропорту Рощино, сообщает пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте.

20 февраля 2019 года сотрудники полиции в аэропорту "Рощино" заметили мужчину, по внешним признакам находившегося в состоянии опьянения. Для составления протокола гражданина доставили в дежурную часть.

При досмотре у него обнаружили два свертка с веществом зеленого цвета, спрятанные в пачке из-под сигарет. Вещество было изъято и направлено на экспертизу, показавшую, что это наркотическое средство весом более 3 граммов.

Мужчина прилетал в Тюмень из Салехарда к родственникам в гости. Наркотик он приобрел пред отлетом домой через тайник-закладку. В ходе расследования вина жителя Салехарда была полностью доказана. Суд назначил ему наказание - лишение свободы сроком на три года условно.