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Новая выставка в Тобольске расскажет о творчестве Ивана Корнилова

Общество, 17:05 13 июня 2019

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Открытие выставки "Сибирский композитор из династии пароходовладельцев", посвященной Ивану Корнилову, пройдет в Тобольске 14 июня, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Посетители узнают о жизни потомственного почетного гражданина, представителя одной из самых известных купеческих династий Тобольска. Иван Корнилов известен не только как предприниматель, но и как талантливый музыкант и сочинитель, чьи романсы были очень популярны в конце XIX – начале XX вв.

В числе экспонатов вниманию гостей представят издания Тобольского отделения музыкального общества, председателем которого был Корнилов, ноты и подлинные фотографии из семейного альбома Корниловых.

Тоболяков и гостей города ждут ежедневно до 10 июля по адресу: Красная площадь, 5, стр.2. Вход свободный.

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