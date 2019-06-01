Новая выставка в Тобольске расскажет о творчестве Ивана Корнилова

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Открытие выставки "Сибирский композитор из династии пароходовладельцев", посвященной Ивану Корнилову, пройдет в Тобольске 14 июня, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Посетители узнают о жизни потомственного почетного гражданина, представителя одной из самых известных купеческих династий Тобольска. Иван Корнилов известен не только как предприниматель, но и как талантливый музыкант и сочинитель, чьи романсы были очень популярны в конце XIX – начале XX вв.

В числе экспонатов вниманию гостей представят издания Тобольского отделения музыкального общества, председателем которого был Корнилов, ноты и подлинные фотографии из семейного альбома Корниловых.

Тоболяков и гостей города ждут ежедневно до 10 июля по адресу: Красная площадь, 5, стр.2. Вход свободный.