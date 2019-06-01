Прокуратура заблокировала сайты с фальшивыми полисами ОСАГО

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к 16 сайтам по продаже поддельных полисов ОСАГО ограничен по искам прокуратуры Тобольска. Интернет-ресурсы предлагали приобрести полисы оптом, сообщает региональная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании информации запрещенной на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме, в настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.