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Прокуратура заблокировала сайты с фальшивыми полисами ОСАГО

Происшествия, 12:32 14 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к 16 сайтам по продаже поддельных полисов ОСАГО ограничен по искам прокуратуры Тобольска. Интернет-ресурсы предлагали приобрести полисы оптом, сообщает региональная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании информации запрещенной на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме, в настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.

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# блокировка , Интернет , ОСАГО

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