На форуме "УТРО-2019" представят шесть пространств для арт-деревни

| Фото: пресс-служба форума УТРО-2019 | Фото: пресс-служба форума УТРО-2019

Шесть аутентичных пространств для арт-деревни форума "УТРО-2019", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня, создадут представители Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, сообщает пресс-служба форума.

Раньше регионы готовили аллею творческих объектов. Сооружения были разного масштаба и расставляли их хаотично. В 2019 году площадка станет функциональной и будет состоять из шести объединенных модулей.

Шесть делегаций презентуют свой креативный капитал на арт-площадках, где можно узнать интересные факты о регионах. Кроме того, каждая делегация проведет здесь свои квизы, квартирники, иммерсивные спектакли и многое другое.

Тюмень представит арт-объект "Формула счастья" с лабораторией и интерактивными зонами. Молодежь УФО узнает об известных личностях, родившихся в Тюменской области, а также о лучших социальных проектах и городских пространствах региона. Участники форума создадут большую карту желаний на меловой доске и проведут серию химических опытов.

Арт-объектом Свердловской области станет куб со светодиодной подсветкой "ЕвропаМУЗАзия". Вход в него открытый. Внутри установят макет стелы Европа-Азия, мини-сцену с музыкальным оборудованием и инструментами, ледкубы и мешки для сидения. Здесь пройдет фестиваль авторской песни.

Челябинская область готовит арт-объект "Молодежь 74", где презентует молодежные проекты и объединения. Здесь можно найти фотозону "Команда 2020", посвященную молодежному корпусу, который будет работать на саммитах ШОС и БРИКС.

| Фото: пресс-служба форума УТРО-2019 | Фото: пресс-служба форума УТРО-2019

Ямал воссоздаст вагон "Полярной стрелы" — скорого фирменного пассажирского поезда, который ездит по маршруту Лабытнанги — Москва — Лабытнанги и популярен у туристов. Из окна вагона можно увидеть сменяющийся ямальский пейзаж, а проводницы угостят горячим чаем из трав, собранных на Ямале, и предложат сувениры.

Югра построит творческий куб, внутри которого каждый вечер будут проходить стендапы, пантомимические игры, поэтические батлы и театральные импровизации. Здесь можно не только проявить свою креативность, но и выпить кофе из стилизованных стаканчиков с интересными фактами о регионе.

Арт-пространство Курганской области — зеркальная лаундж-зона с зеленым газоном, креслами-мешками и стопками книг, на страницах которых можно найти QR-коды со ссылками на информацию о знаменитых людях, достопримечательностях и событиях региона.

Форум молодежи Уральского федерального округа УТРО пройдет в две смены: с 20 по 25 июня и с 26 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Участниками форума стали 1 тыс. 230 молодых людей со всего Урала и других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.