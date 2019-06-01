Универсальных волонтеров начнет готовить "База героев"

Николай Петренко | Фото: с личной страницы во ВКонтакте Николай Петренко | Фото: с личной страницы во ВКонтакте

Школа волонтеров по реагированию в ЧС – это консультационно-организационный центр между организаторами и структурами, такими, как МЧС, скорая помощь, полиция, на массовых мероприятиях.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко.

Проект получил высокую оценку экспертов конкурса "Команда Урала", и Николай Петренко вместе с 21 представителем Тюменской области вошел в "Команду Урала". Всего в состав команды вошли 111 молодых жителей УФО.

"По проекту возраст волонтеров, которые будут задействованы в массовых мероприятиях, составит от 18 лет. Вначале будет тестирование, психологический отбор и обучение на спасателей в структуре МЧС с выдачей удостоверений", - рассказал Николай Петренко.

Разработчики проекта провели переговоры с сотрудниками МЧС и скорой помощи, которые готовы помочь в обучении волонтеров. К процессу подключится и Ресурсный центр добровольчества Тюменской области.

"Сейчас работаем над тестированием – составляем вопросы, - добавляет руководитель проекта. - Затем из тех, кто его пройдет, пригласим на офлайн-курс, практику. После создания волонтерского движения я вижу открытие ресурсного центра по обучению волонтерам по чрезвычайным ситуациям".

Первые 30 волонтеров, способных оперативно и грамотно реагировать на чрезвычайную ситуацию, начнут обучение в учебной части МЧС в июле.

Проект подготовки волонтеров - помощников спасателям и правоохранителям - Николай Петренко представит на форуме "Утро" в Тюмени с 20 по 30 июня.

"На форуме "Утро" участвовал четыре раза, независимо от того, попал ли в "Команду Урала" или нет, участвовал бы в пятом форуме. Выигрывал гранты во всех форумах. Надеюсь получить грант и на этот проект", - сказал руководитель Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко.

Анжела Лебедева