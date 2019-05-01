Пятая серия web-сериала "Лето Y" появилась в открытом доступе

| Фото: организаторов форума "Утро" | Фото: организаторов форума "Утро"

Пятая серия интерактивного web-сериала "Лето Y" об амбициозной молодежи УФО, которая активно участвует в форумах и проявляет себя, вышла 29 мая, сообщают организаторы форума "Утро".

В новой серии главный герой ссорится с друзьями и остается в затруднительном положении с бездомным четвероногим другом.

Посмотреть 5 серию и оставить комментарий с вариантами развития можно в Инстаграм и в группе во "ВКонтакте".

"Мы не хотим ограничивать наших зрителей всего двумя вариантами развития сюжета. Нам кажется, будет здорово, если любой желающий сможет предложить вариант и, возможно, присоединиться к созданию сериала. Мы ждем любых предложений, даже самых безумных — нам важно мнение каждого, чтобы вместе со зрителями найти новые пути и сделать последние серии более запоминающимися, яркими и интересными", — сказала продюсер сериала Юлия Киселева.

| Фото: организаторов форума "Утро" | Фото: организаторов форума "Утро"

Напомним, первая серия web-сериала "Лето Y" вышла 23 апреля, по сюжету главная героиня отправилась на форум и оставила кота у тети. Он сбегает через окно и попадает в различные ситуации: оказывается в машине молодого парня, едет с ним на работу, знакомится с его младшим братом, попадает на театральную репетицию. 4 серия закончилась тем, что главный герой ушел за кормом для кота, забыв закрыть дверь машины. Зрителям предложили выбрать между "Ждать" и "Убежать". Больше голосов отдали первому варианту.

6 серию снимут в первой половине июня, седьмую — на первой смене форума уральской молодежи "Утро" вместе с участниками из шести регионов УФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала), а восьмую — на второй.

Желающие включиться в съемочный процесс могут писать предложения о сотрудничестве в аккаунты форума в социальных сетях.

| Фото: организаторов форума "Утро" | Фото: организаторов форума "Утро"

Напомним, что форум "Утро" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища по традиции в 2 смены. 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. Его участниками станут 1 тыс. 230 молодых людей. На форуме обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф до 1 июня.