На опоре моста в Тюмени появилась Венера Боттичелли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект, посвященный форуму уральской молодежи УТРО-2019, создает на одной из опор моста по ул. Челюскинцев тюменский граффитист Андрей Егоров. На конструкции уже можно увидеть Венеру Боттичелли.

"Сделать репродукцию картины известного творца на улице — моя давняя мечта", — поделился художник.

В работе Андрей Егоров использовал и баллончики с краской, валики и кисти. По словам граффитиста, обычно авторы используют что-то одно, но он захотел сделать так, чтобы на стене можно было увидеть мазки. Художник признался, что не хотел в точности повторить работу Боттичелли и решил упростить ее.

Венеру Андрей Егоров рисует третий день. Художник признается, что было тяжело из-за погодных условий, в частности, сильного ветра. Работу планирует закончить 26 мая. Ожидается, что на опоре моста появится герой полотна Рафаэля Санти.

Дополнить арт-объекты на набережной могут все тюменцы. Организаторы предлагали всем желающим написать "заряжающие" их каждое утро фразы и мотивирующие слоганы на специально подготовленной фанере. Прохожие не отказывались и охотно брались за маркеры.

Стрит-арт объекты с фирменным стилем УТРО-2019 создают одновременно в пяти городах Уральского федерального округа."Так "Люди Y" — инициативное сообщество потенциальных участников форума — решили привлечь внимание к грядущему масштабному мероприятию. Мы считаем, что это креативно и нестандартно. Хотим, чтобы как можно больше людей узнали о форуме и приняли участие в нем", — рассказала руководитель делегации от Тюменской области форума УТРО-2019 Дарья Ермакова.

Она отметила, что прием заявок на участие в форуме решили продлить до 1 июня. По словам Дарьи Ермаковой, за последние сутки поступило более 700 заявок от Тюменской области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, форум УТРО пройдет с 20 по 30 июня на базе Тюменского кадетского училища. В нем примут участие 1 тыс. 230 человек из шести субъектов УФО и 50 участников из других регионов России. Главной темой форума станет креативный капитал.

Чтобы стать участником УТРО-2019, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф.

Инна Пахомова