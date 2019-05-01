Участники форма УТРО окунутся в театральное искусство

| Фото: группа «Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте | Фото: группа «Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте

Мастер-классы по пантомиме, актерскому мастерству, хореографии, пластике, режиссуре и другим направлениям ожидают участников форума УТРО, который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная, в 2019 году тематика Года театра будет прослеживаться на протяжении обеих смен форума УТРО/

"В настоящее время культурная программа форума находится на стадии формирования и утверждения. Но уже точно известно, что на каждой из смен один день будет полностью посвящен театру. Участники форума УТРО не только поучаствуют в интересных мастер-классах, но и увидят спектакли тюменских молодежных коллективов, которые являются резидентами театрального центра "Космос". Также мы ждем гостей из других городов", - рассказала Марина Деликатная.

Свое участие в форуме УТРО подтвердил театр из Самары "Пластилиновый дождь". Коллектив уже приезжал в Тюмень и дважды участвовал в международном фестивале "Сны улиц". На форуме "УТРО" самарцы покажут уличный спектакль "Обряды". Эта лирическая история о жизни и смерти основана на славянских мифах и фольклорных сказаниях. Завораживающая дух легенда про лешего, который хочет уйти на покой и ищет себе замену. В спектакле сочетаются хореография, пластика и трюковые элементы.

На 22 июня запланировано выступление театра пластики и пантомимы "Гротеск" из Сургута. Коллектив представит военный спектакль "Горе горькое".

Среди тюменских молодежных театров участниками форума УТРО станут театр танцевальных форм "Контраст" и театр импровизационной комедии BreakFastBand. Молодые тюменские актеры не только покажут спектакли, но и проведут мастер-классы для участников форума.

Форум УТРО в 2019 году пройдет на базе Президентского кадетского училища. Первая смена состоится с 20 по 25 июня, вторая – с 25 по 30 июня. На форуме будут работать 12 тематических площадок, по которым пройдет образовательная программа. Также для участников предусмотрены ежедневные культурные и спортивные программы.

| Фото: группа «Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте | Фото: группа «Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте

Любовь Голышева