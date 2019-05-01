Тюменец из "Команды Урала" представит проект по безопасности на форуме "Утро"

| Фото: со страницы Романа Луняшина во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Романа Луняшина во "ВКонтакте"

На форуме "Утро" представит свой проект победитель конкурса "Команда Урала", старший методист регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", региональный куратор движения "Волонтеры Победы" тюменец Роман Луняшин. По словам автора, элективные курсы для молодежи "Сфера безопасности" рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 25 лет.

"Модули курса будут посвящены вопросам доврачебной медицинской помощи, информационной безопасности, основам поисковых и спасательных работ. В городе есть общественные и государственные организации, которые реализуют эти направления, но они не могут охватить всех, кого интересует эта тема. Мы можем оказать помощь в проведении подобных курсов, образовательных модулей", - рассказал Роман Луняшин.

Тюменец вошел в "Команду Урала", успешно преодолев конкурсный отбор. Он прошел онлайн-тестирование и диагностику профессиональных способностей, участвовал в дистанционной образовательной программе от Уральского института управления – филиала РАНХиГС. К настоящему моменту, по словам Романа Луняшина, участники определились с наставниками.

"Я принимаю участие в конкурсе, чтобы получить новые возможности для карьерного и личностного роста, - рассказал он. - Обучение обогатило новыми знаниями: я получил много информации по экономике, истории, информационной безопасности".

Напомним, что Роман Луняшин стал одним из 22 представителей Тюменской области, которые вошли в "Команду Урала". Ее состав сформирован из 111 молодых жителей УФО.

Татьяна Ковалева