На пикнике в Тюмени выберут делегатов на форум "Утро"

| Фото: пресс-служба форума «УТРО-2019» | Фото: пресс-служба форума «УТРО-2019»

Пикник "Актив" пройдет в экопарке "Затюменский" 8 июня, сообщает пресс-служба форума "УТРО-2019". Регистрация начнется в 11 часов.

Участников ждут творческие интерактивные площадки, мастер-классы, лектории на траве, защита проектов в формате еlevator pitch (минутной презентации), мастер-классы по проектному менеджменту и продвижению в соцсетях, приумножению креативного капитала и развитию soft skills (надпрофессиональных навыков).

С интерактивными лекциями выступят федеральные спикеры: специалист по публичной речи и современной риторике, бизнес-тренер, телеведущий, автор книги "Популярная риторика" и своего канала на ютубе Леонид Смехов (Москва), региональный представитель мастерской урбанистики "Не столица" Сергей Калуженов (Красноярск), а также тренер, специалист по обучению и развитию компании PepsiCo Роман Маханько (Москва).

Региональные эксперты встретятся с участниками на тематических площадках. На площадке "Открытый диалог" расскажут о геймификации, креативных презентациях, креативном мышлении и театральном искусстве. В рамках Ted Talks участники узнают об эмоциональном интеллекте, командной работе, целеполагании и навыке принятия решений. На площадке TrueStory поговорят о предпринимательстве, создании брендов, имидже и персональном стиле.

В завершении Сергей Калуженов проведет генерационную сессию по созданию креативных событий в городах, Леонид Смехов - практикум по презентации себя и своего бренда, а Роман Маханько - мастер-класс по созданию личного бренда.

В перерывах на трех интерактивных зонах ("За творчество", "За интеллект" и "За спорт") пройдут танцевальные турниры по видеоигре Just Dancе, мастер-класс по сборке кубика Рубика и гигантских головоломок, командная игра в керлинг и соревнования по Balance board (доске для тренировок с балансом). Участники смогут подзарядить телефоны, пообщаться и отдохнуть в лаундж-зоне, а еще сделать снимки для соцсетей в уютной фотозоне. На закрытии пикника выступит группа "Джаст Сьюзи".

Самые активные участники войдут в состав делегации, которая представит Тюменскую область на молодежном форуме "Утро".

Бонус для претендентов - наличие собственного проекта: они презентуют идеи кураторам тех площадок, на которые подали заявки. Всего на форуме "Утро" 12 площадок, он пройдет с 20 по 30 июня, регион на нем представят 400 человек. Состав делегации появится на сайте форумутро.рф после 10 июня.

На следующий день после пикника "Актив", 9 июня, молодежь из делегации Тюменской области создаст уличный арт-объект в сквере Александра Моисеенко по адресу: Одесская, 50 совместно с художником Артемом Овером (он рисовал декорации для Тюменского драмтеара). Рисовать начнут в 15 часов.

В этом году на "Утро" пришло рекордное число заявок: на форум хотят поехать 4 тыс. 81 человек, 1 тыс. 9 из которых живут в Тюменской области. Для региона конкурс составляет три человека на место, самая популярная площадка - "Урал Творческий": пять человек на место.