Тюменцы смогут принять участие в форуме "УТРО" в режиме онлайн

| Фото: пресс-служба форума «УТРО-2019» | Фото: пресс-служба форума «УТРО-2019»

Лекции общей образовательной программы и официальные события форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2019" будут транслироваться в режиме онлайн на сайте мероприятия, сообщают организаторы форума.

На сайте форумутро.рф появилась специальная вкладка для онлайн-участников. Теперь каждый сможет увидеть прямые эфиры с гостями и участниками, трансляции с образовательных площадок и стримы с главных мест событий. А всех, кто подпишется на ежедневную рассылку, ждет приятный бонус в виде e-mail писем с презентациями и другими уникальными образовательными материалами от экспертов форума. Информацию о всех спикерах можно посмотреть на сайте форумутро.рф.

"В 2019 году мы получили рекордные 4 тысячи 81 заявку, из них отобрали всего одну тысячу 230. Это значит, что на форум не попали почти три тысячи желающих. Именно поэтому мы вводим категорию онлайн-участника, чтобы сделать образовательную программу максимально доступной не только для офлайн-участников", — рассказала программный директор форума "Утро" Юлия Каргаполова.

20 июня — в первый день форума — с 17 часов до 18 часов 30 минут онлайн-участники увидят трансляцию лекции "Креативный капитал: кто такие креативные предприниматели?". Ее проведет куратор образовательного направления проекта Mastera.Academy Мария Буряк (Санкт-Петербург). Также выйдет подкаст с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым, в котором обсудят мировые тренды XXI века. Онлайн-участники узнают главные тезисы лекции экоактивистки и художницы Аси Мицкевич (Москва) и образовательной сессии кандидата исторических наук Константина Фомичева.

20 июня можно будет увидеть прямую трансляцию с церемонии открытия форума, которая пройдет с 18 часов 30 минут до 20 часов, и презентацию визиток делегаций. Полную программу форума можно увидеть здесь.

Главная тема 2019 года — креатиный капитал. Именно ему будет посвящена образовательная программа форума. Всего на нем будут работать 12 площадок: Урал экологичный, международный, медийный, патриотичный, творческий, предприимчивый, добровольческий и другие. Креативный капитал обсудят на каждой из них.

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2019" пройдет в две смены: с 20 по 25 июня и с 26 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Участниками форума стали 1 тыс. 230 молодых людей со всего Урала и других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.