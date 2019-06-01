На форуме "УТРО-2019" выступят Artik & Asti и "Студия Союз"

| Фото: пресс-служба форума "УТРО-2019" | Фото: пресс-служба форума "УТРО-2019"

Известная поп-группа Artik & Asti выступит на открытии форума "УТРО-2019" в Тюмени 20 июня. В состав группы входят музыканты Анна Дзюба и Артем Умрихин. В 2015 году второй альбом группы "Здесь и сейчас" стал одним из самых прослушиваемых в России. А летом 2019 года группа стала победителем музыкальной премии телеканала "МузТВ" в номинации "Лучшая поп-группа", сообщает пресс-служба форума.

21 июня на форуме "УТРО" выступит команда КВН "Борцы". Ребята дебютировали в Высшей лиге КВН в 2013 году и дошли до полуфинала. В 2017 году "Борцы" выиграли Малого КиВиНа в темном на фестивале "Голосящий КиВиН" в Светлогорске и стали одним из победителей Кубка мэра Москвы. В 2018 году команда завоевала Большого КиВиНа в золотом и вышла в финал Высшей лиги КВН.

Спектакль о войне "Горе горькое" покажут 22 июня актеры народного театра пластики и пантомимы "Гротеск" из Сургута. Театр возник в 1997 году на базе Сургутского госуниверситета и считается одним из лучших студенческих и любительских театров страны. В "Гротеске" играют студенты и выпускники университета: они участвуют в создании и разработке замысла всех спектаклей.

24 и 25 июня для участников форума "УТРО" споет группа Burito — обладатель и номинант множества российских музыкальных премий. Ее солист Игорь Бурнышев — экс-участник группы "Банд'Эрос", режиссер-постановщик, клипмейкер и диджей. Песни Burito собирают миллионы просмотров на видеохостинге Youtube и занимают топовые позиции в рейтингах медиаплеера Itunes и кроссплатформенного проекта Shazam.

27 июня выступят ведущие "Студии Союз" — еженедельного комедийно-музыкального шоу, которое выходит на телеканале ТНТ: Кирилл Коковкин, Айдар Гараев, Виктор Щетков, Александр Алымов, Артем Муратов и Елена Гущина. Все они — бывшие участники команды КВН "Союз", которая представляла на игре Тюмень и стала чемпионом Высшей лиги в 2014 году.

В честь Дня молодежи 27 июня вход на форум будет открыт по регистрации. 300 тюменцев — участники пикника "Актив" и все желающие - смогут посетить образовательную программу и увидеть выступление "Студии Союз". Зарегистрироваться можно по ссылке.

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" пройдет в две смены: с 20 по 25 июня и с 26 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Участниками форума станут 1 тыс. 230 молодых людей со всего Урала и других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них IT-специалисты, политики, контент-мейкеры, актеры, музыканты, экологи, представители рабочих профессий, общественные деятели, спортсмены и многие другие.

Полная программа форума "УТРО-2019" размещена на официальном сайте мероприятия.