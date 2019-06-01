Курс креативного бойца пройдут участники форума УТРО

| Фото: форумутро.рф | Фото: форумутро.рф

Тюменская делегация форума "УТРО" пройдет "Курс креативного бойца" на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (Широтная, 216) 15 и 16 июня с 10 до 21 часа, сообщает пресс-служба форума "УТРО-2019" .

400 молодых людей из Тюменской области ждет подготовка к форуму: задания на сплочение, игры по станциям, мастер-классы от региональных экспертов и многое другое.

Участников ждет общая нетворкинг-сессия: представители Тюменской области узнают друг друга получше, обменяются контактами, примут участие в коммуникативной игре "Тайм-менеджмент" и в игре на развитие креативности "Много вариантов". Затем они объединятся в десять команд, выберут капитанов и пройдут серию из десяти испытаний на развитие эрудированности, эмпатии, обучаемости и других качеств, присущих креативным бойцам.

В числе заданий — интеллектуальные и тимбилдинговые игры. За каждую пройденную станцию участникам будет начисляться игровая валюта форума (Y). Чем качественнее выполнено задание и активнее вовлечены участники, тем больше капитал команды. Затем модераторы распределят делегатов по мастерским с учетом навыков, которые тем необходимо улучшить. В конце дня пройдет аукцион подарков, где команды обменяют заработанную игровую валюту Y на памятные сувениры, и ритуал посвящения в креативного бойца.

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" пройдет в две смены: с 20 по 25 июня и с 26 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Участниками форума стали 1 тыс. 230 молодых людей со всего Урала и других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.