Форум молодежи УТРО: участники съезжаются в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2019" начали прибывать в Тюмень. Организаторы завершают последние приготовления к мероприятию, которое стартует на территории Тюменского президентского кадетского училища 20 июня.

Первыми в кампус заехали более 100 волонтеров, а также представители делегаций. Помощники организаторов знакомятся с площадками форума, а организаторы обустраивают рабочее пространство для ребят.

"Мы заканчиваем обустройство инфраструктуры. Здесь полностью готовы образовательные площадки. Первую делегацию из Свердловской области мы ожидаем завтра в восемь часов", – рассказал журналистам во время пресс-тура исполнительный директор форума "УТРО-2019" Владислав Татаринцев.

Максимально активно

20 июня в кампус заедут 515 ребят-участников первой смены форума. На второй смене организаторы встретят еще 615 молодых людей. Форумчан разместят в комфортабельных номерах в корпусах кадетского училища: в каждом номере по две комнаты, гардеробная и душевая. Столовую разместят в отдельном блоке.

На территории кадетского училища разбиты шатры делегаций регионов, которые названы именами театральных деятелей в честь Года театра в России: Раневская, Высоцкий, Абдулов, Коляда, Паль, Бронников. Название для каждого региона выбирали по результатам голосования в соцсетях. Тюменская область пригласит гостей в шатер имени Владимира Высоцкого, Свердловская область назвала свою локацию в честь Николая Коляды, Курганский регион посвятил свое пребывание на форуме Фаине Раневской, а челябинские участники назвали свой шатер в честь Александра Паля. Ямал выбрал Андрея Бронникова, а молодежь Югры посвятила шатер Александру Абдулову.

Один шатер может вместить около 500 человек. Помимо этого на площадке есть общее пространство – арт-деревня. В ней все делегации представят свой креативный капитал. Как напомнили организаторы, в 2019 году форум "УТРО" изменил свою тематику, показав, что Урал – это не только рабочая молодежь, но и создатели креативных профессий.

Максимально масштабно

В 2019 году организаторы собрали небывалое число заявок от желающих посетить форум "УТРО". Из 4 тыс. 81 заявки на форум прошли 1 тыс. 230 человек. Кроме того, более 700 ребят отправили заявки, будучи за пределами УФО. Представители оргкомитета прочли мотивационные письма, провели онлайн-собеседования и сформировали всероссийскую делегацию, которая присоединится к форуму уральской молодежи на второй смене.

"На второй смене к нам приедут 50 участников, которые живут за пределами Уральского федерального округа. Это представители самого западного, самого восточного, самого южного и самого северного края России: Калининград, Чукотка, Красноярск, Архангельск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург – молодежь из 73 регионов России зарегистрировалась на участие", – подчеркнул Владислав Татаринцев.

Форум "УТРО" вызвал ажиотаж и среди иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Поступили заявки от молодых людей из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В международную делегацию вошли 15 студентов из Китая, Шри-Ланки, Ирака, Иордании, Армении, Таджикистана, Молдовы, Гамбии, Беларуси, Казахстана, Украины.

Максимально виртуально

Столь активный интерес форум получил и в виртуальной реальности: в 2019 году "УТРО" собрало рекордное количество заявок на онлайн-участие за последние пять лет. Организаторы устроят для интернет-участников 10 трансляций, семь стримов с территории форума, проведут текстовые трансляции лекций и подкасты.

"Будут все виды онлайн-контента, которыми сможет воспользоваться онлайн-участник. Мы будем ежедневно отправлять рассылку материалов форума – стрим с концерта, трансляция с лекции, онлайн-студию "Моего портала". Кроме того, предлагаем воспользоваться мобильным приложением форума "УТРО" – здесь можно сформировать свое расписание. Самые активные форумчане смогут заработать юкоины – игровую валюту форума "УТРО". Юкоины можно обменять на креативный мерч", – предлагает креативный продюсер форума Александра Оверченко.

Максимально креативно

А самые креативные участники "УТРА" смогут получить до 3 млн рублей на реализацию своего проекта. В рамках форума пройдет защита грантов. Тематика разнообразна: конкурс проходит по девяти номинациям. В 2019 году сумма на один грант возросла в 10 раз – от 300 тыс. рублей до 3 млн рублей, рассказал Владислав Татаринцев.

"Мы договорились с Федеральным агентством по делам молодежи о том, что у нас будут одинаковые условия конкурса как на первой, так и на второй смене. В 10 раз выросла сумма, которую участники могут получить на один грант. При этом мы постарались сделать максимально независимый экспертный совет, предусмотрели в программе образовательный компонент и по социальному проектированию, и по публичному выступлению. Все это делаем совместно с коллегами из Росмолодежи: форум "УТРО" входит в линейку проектов "Россия – страна возможностей"", – пояснил исполнительный директор форума "УТРО-2019".

Еще одно важное нововведение – заявку на грантовый конкурс еще можно подать. Обычно прием заявок заканчивается до форума. В этот раз организаторы закроют прием заявок на второй день каждой смены. Таким образом, у участников будет возможность получить консультации экспертов и пообщаться с другими участниками, чтобы доработать свой проект и подать заявку. К 20 июня на конкурс первой смены приняли 200 заявок, ожидается увеличение.

Кстати, заняться проектной деятельностью или же отдохнуть от интенсивности форума можно в организованном нетворкинг-шатре.

Максимально событийно

Официальное открытие форума "УТРО-2019" состоится 20 июня. Уральскую молодежь приветствуют полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В первый день форума пройдет лекция "Креативный капитал: кто такие креативные предприниматели?". Ее проведет куратор образовательного направления проекта Mastera.Academy Мария Буряк (Санкт-Петербург). Также пройдет встреча с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым, где обсудят мировые тренды XXI века. Участники прослушают лекцию экоактивистки и художницы Аси Мицкевич (Москва) и образовательной сессии кандидата исторических наук Константина Фомичева.

20 июня состоится не только церемония открытия форума, но и презентация визиток делегаций. Первый день завершится выступлением поп-группы Artik & Asti. Полную программу форума "УТРО-2019" можно посмотреть здесь.

Форум "УТРО-2019" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня и 25-30 июня. Его участниками станут 1 тыс. 230 молодых людей. На форуме обсудят креативный капитал УФО, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

Ирина Ромашкина