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Ученые выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Общество, 10:45 16 июня 2019

bitrix.sonyatex.ru | Фото: bitrix.sonyatex.ru

Ученые в Британии определили, сколько нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть, сообщает "Газета.ру".

По мнению ученых, некоторые люди могут не лучшим образом выглядеть по утрам из-за неправильно подобранного режима сна. Более того, несоблюдение режима сна может привести к депрессии, раздражительности и плохому настроению.

Согласно подсчетам ученых, лучше всего спать 9 часов 10 минут, при этом ложиться нужно в 21.45, а вставать в 6.55. Это позволит избавиться от стресса и усталости, которые копятся в течение дня.

Ранее сообщалось, что употребление творога перед сном способствует снижению количества жира в организме.

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# сон , ученые

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