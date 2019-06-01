Ученые выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

| Фото: bitrix.sonyatex.ru | Фото: bitrix.sonyatex.ru

Ученые в Британии определили, сколько нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть, сообщает "Газета.ру".

По мнению ученых, некоторые люди могут не лучшим образом выглядеть по утрам из-за неправильно подобранного режима сна. Более того, несоблюдение режима сна может привести к депрессии, раздражительности и плохому настроению.

Согласно подсчетам ученых, лучше всего спать 9 часов 10 минут, при этом ложиться нужно в 21.45, а вставать в 6.55. Это позволит избавиться от стресса и усталости, которые копятся в течение дня.

Ранее сообщалось, что употребление творога перед сном способствует снижению количества жира в организме.