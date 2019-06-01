В Тобольске прошли областные соревнования по робототехнике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 команд приняли участие в отборочных робототехнических соревнованиях "Кубок РТК" в Тобольске.

Конкуренцию местным участникам составили команды из Тюмени и Заводоуковска. Победители определялись в двух номинациях. В номинации "Искатели" соперничали участники возрастом от 11 до 14 лет. В номинации "Экстремал" – участники от 11 лет и старше.

Как рассказал руководитель центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области Айдарбек Ережепов, "Кубок РТК" – это соревнования экстремальной робототехники.

"В соревнованиях принимают участие роботы, предназначенные для работы в опасных условиях. Такие роботы должны работать автономно, либо дистанционно управляться человеком. И участники соревнований обкатывают свои машины, которые в будущем могут применяться для таких целей", - отметил Айдарбек Ережепов.

Соревнования проходили на специальном полигоне с препятствиями. Задача участников – за десять минут пройти с роботом как можно больше испытаний, чтобы заработать максимальное число баллов. Роботам необходимо было преодолеть испытания, имитирующие условия окружающей среды: песок, камни, лестницы, мосты. На каждых соревнованиях организаторы обустраивают новый полигон, конфигурацию которого участники узнают за час до начала состязаний.

Тоболяк Михаил Чулков впервые принимает участие в подобных соревнованиях. Своего робота он делал три недели и назвал "Доминатор".

"Робототехникой я увлекаюсь уже три года, считаю, что за роботами будущее. С каждым годом роботы все чаще внедряются в новые сферы деятельности человека, от крупных производств до работы в кафе. На этих соревнованиях шансов у меня не очень много. Потому что у соперников более мощные роботы и есть опыт участия в соревнованиях".

Победу в номинации "Искатель" одержала команда 3D-X, второе место у "Автоквантум", замкнули тройку призеров участники команды "Гонщик". В номинации "Экстремалы" победила команда "Автотранспортная", второе место у "Колхозников", третье место у команды "Гимназии 49.К2".

Эти команды завоевали право принять участие в финальном этапе, который в октябре пройдет в Тюмени, в рамках форума-выставки "ИНФОТЕХ".

Евгений Новосёлов