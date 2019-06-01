ХК "Рубин" выйдет на курганский лед в августе

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" сыграет в Кургане в начале августа. Стали известны все участники предсезонного турнира памяти Николая Парышева, который проходит в Кургане, сообщает пресс-служба хокейного клуба.

Традиционный турнир пройдет с 6 по 8 августа в ЛДС им. Н.В. Парышева. Соперниками местного "Зауралья" станут "Горняк" (Учалы), "Рубин" (Тюмень) и "Челмет" (Челябинск).

Отметим, что хоккеисты "Горняка" выступят на мемориале впервые, в то время как игроки "Рубина" и "Челмета" выйдут на курганский лед в начале августа уже в пятый раз.

Календарь турнира будет опубликован позднее.

Напомним, что в конце августа "Рубин" также планирует провести домашний турнир.