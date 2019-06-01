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Виктор Строгальщиков презентует тюменцам новую книгу

Общество, 14:03 19 июня 2019

из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Презентация новой книги "ЗАМ, или Сашины люди" известного тюменского писателя и журналиста, члена Союза писателей России Виктора Строгальщикова начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 20 июня в 17 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Новое издание выпущено ограниченным тиражом. Это книга о жизни на фоне регионального колорита. География большой Тюменской области открывается не только узнаваемыми пейзажами и бытом северян, но и названиями городов и поселений, хотя есть среди них Нефтеград.

В Литературно-краеведческом центре подготовлена книжная выставка, на которой представлены произведения и журналистские работы известного автора, отражающие факты его жизненного и творческого пути.

Первая книга Виктора Строгальщикова "Слой" вышла в свет в 1996 году, ее продолжение "Слой-2" принесла ему заслуженную известность, победив в конкурсе "Российский сюжет". В 2007 году политический триллер "Слой" с двумя продолжениями "Край" и "Стыд" попали в финал премии "Большая книга" как единый цикл.

На встречу приглашают любителей чтения, почитателей творчества Виктора Строгальщикова. Вход свободный.

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# книги , презентация , чтение

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